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12:05, 31 мая 2024Наука и техника

Россиянам предоставят модульные мобильные убежища для защиты от ЯО

РИА Новости: в России допустили появление модульных мобильных убежищ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Россиянам могут предоставить модульные мобильные убежища, предназначенные, в частности, для защиты от ядерного оружия (ЯО). Об этом со ссылкой на проект постановления правительства, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

«Создание объектов гражданской обороны осуществляется путем (...) возведения объектов с применением полносборных сооружений и конструкций, в том числе блок-модульного типа или других материалов», — отмечается в материалах.

Агентство напоминает, что в России подобные изделия разрабатывает, в частности, Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), который создал мобильное убежище модульного типа «КУБ-М».

В январе ТАСС со ссылкой на директора компании-разработчика «Доргеотех» Алексея Девятилова сообщил, что созданные для использования в зоне специальной военной операции (СВО) бункеры-укрытия, предназначенные для защиты личного состава Вооруженных сил России от поражения осколочно-фугасными снарядами, пройдут государственные испытания.

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      Иван Потапов
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