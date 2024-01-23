Созданные для СВО бункеры пройдут госиспытания

«Доргеотех»: созданные для СВО бункеры-укрытия пройдут госиспытания

Созданные для использования в зоне специальной военной операции (СВО) бункеры-укрытия, предназначенные для защиты личного состава Вооруженных сил (ВС) России от поражения осколочно-фугасными снарядами, пройдут государственные испытания. Об этом со ссылкой на директора компании-разработчика «Доргеотех» Алексея Девятилова сообщает ТАСС.

По его словам, предприятие получило лицензии Минпромторга России на создание фортификационных сооружений. Руководитель добавил, что компания разработала и производит три вида бункеров для СВО: бункер на отделение, бункер на взвод, а также бункер-убежище. «В ближайшем будущем планируется провести государственные испытания укрытий совместно с заказчиком в лице Минобороны РФ и военным представительством ВС РФ», — сказал руководитель.

Размер убежищ варьируется от 2,5 до 6 метров, масса — от 1,4 до 2,5 тонны. Изделия выполнены с применением спиральновитых металлических гофрированных труб. В рамках госиспытаний бункеры закопают, после чего на определенном расстоянии от них взорвут снаряд. Бункеры должны выдержать воздействие боеприпасов калибра 152 миллиметра.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru заявил, что стандартные подземные бункеры, которые украинские предприятия поставляют Вооруженным силам Украины, не спасут от российских бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).