Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:02, 23 января 2024Наука и техника

Созданные для СВО бункеры пройдут госиспытания

«Доргеотех»: созданные для СВО бункеры-укрытия пройдут госиспытания
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Созданные для использования в зоне специальной военной операции (СВО) бункеры-укрытия, предназначенные для защиты личного состава Вооруженных сил (ВС) России от поражения осколочно-фугасными снарядами, пройдут государственные испытания. Об этом со ссылкой на директора компании-разработчика «Доргеотех» Алексея Девятилова сообщает ТАСС.

По его словам, предприятие получило лицензии Минпромторга России на создание фортификационных сооружений. Руководитель добавил, что компания разработала и производит три вида бункеров для СВО: бункер на отделение, бункер на взвод, а также бункер-убежище. «В ближайшем будущем планируется провести государственные испытания укрытий совместно с заказчиком в лице Минобороны РФ и военным представительством ВС РФ», — сказал руководитель.

Размер убежищ варьируется от 2,5 до 6 метров, масса — от 1,4 до 2,5 тонны. Изделия выполнены с применением спиральновитых металлических гофрированных труб. В рамках госиспытаний бункеры закопают, после чего на определенном расстоянии от них взорвут снаряд. Бункеры должны выдержать воздействие боеприпасов калибра 152 миллиметра.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru заявил, что стандартные подземные бункеры, которые украинские предприятия поставляют Вооруженным силам Украины, не спасут от российских бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

      Суд арестовал блогера Елену Блиновскую. За что «королеву марафонов» отправили в СИЗО?

      Россиянина задержали по обвинению падчерицы в шестилетнем надругательстве

      В России заявили об умершем в глубинке футболе

      Сантехник сделал пугающую находку в ванной старинного коттеджа

      Число живущих по средствам россиян резко выросло

      В ВСУ раскритиковали западные БМП Bradley

      В России раскатали бульдозером гуманитарную помощь бойцам СВО

      ВСУ атаковали российский регион из советского гранатомета

      Созданные для СВО бункеры пройдут госиспытания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше