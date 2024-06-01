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03:31, 1 июня 2024Забота о себе

Россиянам назвали допустимую порцию мороженого

Диетолог Пичугина: рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня

Фото: Galina Barbieri / Global Look Press

Рекомендуется есть не более одного мороженого раз в два дня при отсутствии проблем с органами пищеварения и горлом. Об этом рассказала диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, пишет РИА Новости.

«Если у вас нет проблем со здоровьем, нет проблем с органами пищеварения, и вы съедите одну порцию мороженого, не кусая его и резко не заглатывая, и если у вас нет проблем с горлом, со связками и прочее, то вы можете есть его», — отметила специалист.

Любителям мороженого без серьезных проблем со здоровьем диетолог рекомендовала есть одно мороженое через день, это три штуки в неделю.

Также не стоит забывать, что в состав мороженого входит сахар, а вместо сливок производители могут добавлять растительные жиры. Употребление большого количества таких жиров приводит к заболеваниям сердца и сосудов, предупредила Пичугина. Она также посоветовала внимательно читать состав лакомства.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал допустимую порцию шашлыка. По его словам, порция шашлыка на человека не должна превышать 150 граммов. По его словам, чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть.

В свою очередь, нутрициолог Ирина Попкова призвала россиян, придерживающихся принципов ЗОЖ, готовить шашлык из мяса птицы и домашнего маринада.

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      Марина Совина
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