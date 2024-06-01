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14:32, 1 июня 2024Россия

У россиянина с ДЦП отобрали взятую в долг еду

Baza: в Кимрах двое мужчин отобрали у россиянина с ДЦП взятую в долг еду

Кадр: Telegram-канал Baza

В городе Кимры Тверской области двое мужчин отобрали еду у россиянина с ДЦП, продукты он взял в долг. Об инциденте сообщает Telegram-канал Baza.

Известно, что 29 мая Сергей взял продукты в долг, пообещав вернуть деньги с ближайшей пенсии. Парень с ДЦП только недавно научился ходить, поэтому передвигается с трудом. В то время как он двигался в сторону остановки, на него напали двое мужчин, оттолкнули его и забрали пакеты с едой. Пока пострадавший кричал и звал на помощь, злоумышленники скрылись.

Нападение попало в объективы камер уличного наблюдения, а позже появилось в городских интернет-пабликах. Неравнодушные местные жители быстро купили Сергею продукты и помогли улучшить бытовые условия.

Нападавших вскоре задержали полицейские.

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