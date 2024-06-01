В российском регионе спасатели сняли парашютистку с дерева
В Томской области сотрудники областной поисково-спасательной службы (ТО ППС) сняли с дерева парашютистку, которая неудачно приземлилась и запуталась в ветвях дерева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе организации.
Спортсменка повисла на дереве около аэродрома, расположенного в деревне Головина в Томском районе. Спасатели сняли девушку с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь парашютистке не потребовалась.
По данным ТО ППС, вызов от руководителя прыжков с парашютом поступил оперативному дежурному до обеда. Звонивший рассказал, что при приземлении девушка попала на дерево, запуталась в ветках и не смогла самостоятельно выбраться.
Ранее сообщалось, что в Чечне мастер по парашютному спорту рухнул на землю из-за ошибки при приземлении.