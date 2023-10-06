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13:41, 6 октября 2023Россия

В Чечне парашютист рухнул на землю из-за ошибки и попал на видео

В Чечне парашютист рухнул на землю, момент падения спортсмена сняли на видео

В Чечне мастер по парашютному спорту рухнул на землю из-за ошибки при приземлении. Сделанную на турнире видеозаписи опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах парашютист на большой скорости планирует, затем он ударяется о воду. От удара его снова подбрасывает, после чего к месту падения сбегаются находившиеся поблизости люди.

ЧП произошло во время финала Кубка России. Спортсмен не рассчитал высоту. Пострадавшим оказался 45-летний мужчина более чем с 3700 прыжками. Спасти мужчину не удалось.

Ранее в Подмосковье парашютист не выжил после группового прыжка. В полете он столкнулся с другим человеком, из-за чего не успел раскрыть парашют до столкновения с землей.

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    Алан Босиков
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