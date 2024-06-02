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16:02, 2 июня 2024Интернет и СМИ

Экс-звезда «Дома-2» набрал кредитов на 400 тысяч и решил не возвращать

Судебные приставы разыскивают экс-участника «Дома-2» Венгржановского из-за долга

Кадр: «Дом 2» / YouTube

Судебные приставы разыскивают бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Венцеслава Венгржановского из-за долгов по кредитам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, Венгржановский взял кредиты в нескольких банках на сумму 387 тысяч рублей и отказался их возвращать. Уточняется, что самым старым просрочкам три года, а свежим — два месяца.

Известно, что с 2021 года экс-звезда «Дома-2» живет на хуторе в Абинском районе Краснодарского края. Он перестал вести соцсети и радуется, когда его не узнают на улице. Венгржановский официально нигде не работает.

В апреле бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина пожаловалась на сложности работы с журналисткой Ксенией Собчак. Бородина уточнила, что ей иногда запрещали говорить в кадре.

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      Варвара Кошечкина
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