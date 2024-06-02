Экс-звезда «Дома-2» набрал кредитов на 400 тысяч и решил не возвращать

Судебные приставы разыскивают экс-участника «Дома-2» Венгржановского из-за долга

Судебные приставы разыскивают бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Венцеслава Венгржановского из-за долгов по кредитам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, Венгржановский взял кредиты в нескольких банках на сумму 387 тысяч рублей и отказался их возвращать. Уточняется, что самым старым просрочкам три года, а свежим — два месяца.

Известно, что с 2021 года экс-звезда «Дома-2» живет на хуторе в Абинском районе Краснодарского края. Он перестал вести соцсети и радуется, когда его не узнают на улице. Венгржановский официально нигде не работает.

В апреле бывшая ведущая «Дома-2» Ксения Бородина пожаловалась на сложности работы с журналисткой Ксенией Собчак. Бородина уточнила, что ей иногда запрещали говорить в кадре.