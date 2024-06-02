Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:16, 2 июня 2024Экономика

Москвичей предупредили об опасной грозе

Москвичей предупредили о грозе с градом и призвали быть внимательными

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

2 июня в Москве ожидается гроза с градом и сильным ветром. Об опасном погодном явлении предупредил жителей столицы Комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, гроза может начаться в ближайшие 2-3 часа и продлиться до 23:00. «В столице местами ожидаются кратковременный дождь, ливень, град, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в публикации. Москвичей призвали быть внимательными на улице.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям столицы нежаркое и дождливое начало лета. По словам синоптика, в середине первой недели июня температура воздуха в Москве снизится до комфортных 22-24 градусов.

При этом наиболее сильные осадки метеоролог ожидает в понедельник, 3 июня. В этот день может выпасть до 20 процентов месячной нормы. Поэтому не стоит надеяться на жару в первой половине месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Помогавший ВСУ экс-студент МГУ поделился планами на будущее. Он отказался ехать на Украину

      В ДНР объяснили значение взятия под контроль села Уманское

      Раскрыта возможная должность ушедшей в отставку единственной женщины-губернатора

      Додик объяснил передачу Украине дальнобойных ракет бешенством Запада

      Стало известно о переходе Мбаппе в «Реал»

      Названа самая атакуемая хакерами страна в мире

      Москвичей предупредили об опасной грозе

      Политолог из США рассказал о массовом переходе солдат ВСУ на сторону России

      Шесть российских сел остались без света после обстрела

      Полковник высказался о перспективах украинского наступления

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше