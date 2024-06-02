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09:34, 2 июня 2024Спорт

Определился первый финалист Кубка Стэнли

«Флорида» победила «Рейнджерс» и вышла в финал Кубка Стэнли

Фото: Jim Rassol-USA TODAY Sports / Reuters

Клуб «Флорида Пантерс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Результаты доступны на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1. Победную для «Флориды» шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. У «Рейнджерс» голом отметился еще один россиянин — форвард Артемий Панарин.

Таким образом, определился победитель Восточной конференции и первый финалист Кубка Стэнли. Серия завершилась со счетом 4-2 в пользу «Флориды».

«Флорида» второй год подряд сыграет в финале Кубка Стэнли. В прошлом сезоне команда в решающей серии уступила «Вегас Голден Найтс» (1-4).

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      Дарья Коршунова
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