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09:22, 2 июня 2024Мир

Почти половина американцев поддержала приговор Трампу

YouGov: почти половина американцев поддержала приговор экс-президенту США Трампу

Почти половина американцев сочла оправданным и поддержала решение суда присяжных по делу экс-президента США Дональда Трампа о подделке документов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании YouGov.

Как следует из данных социологов, только 30 процентов участников опроса назвали приговор необоснованным. Еще 19 процентов выразили сомнение в корректности вынесенного решения. При этом 50 процентов опрошенных поддержали позицию суда.

Таким образом, большинство участников опроса считают, что суд над Трампом был справедлив. В то же время ему удастся подать апелляцию и обжаловать решение.

Ранее суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал экс-президента США виновным по всем 34 пунктам обвинения по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

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      Глеб Палехов
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