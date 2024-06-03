Белоруссия и Монголия подписали договор о дружбе и сотрудничестве

БелТА: президенты Белоруссии и Монголии подписали договор о сотрудничестве

Президенты Белоруссии и Монголии Александр Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсух подписали договор о дружбе и сотрудничестве между странами по итогам переговоров в Улан-Баторе, передает БелТА.

Уточняется, что Национальной академией наук Белоруссии и Министерством образования и науки Монголии и Академией наук Монголии был заключен договор о научно-техническом сотрудничестве.

Помимо этого, страны заключили межправительственные соглашения о взаимном признании водительских удостоверений и документов об образовании.

Ранее бывший президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн призвал власти страны арестовать Лукашенко в ходе его визита в Монголию. По мнению экс-президента, такой шаг «принесет Монголии хорошую репутацию».