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10:32, 3 июня 2024Россия

Бойца СВО с инвалидностью силой вернули в часть для продолжения службы

Получившего инвалидность на СВО бойца вывезли в аэропорт для продолжения службы

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Жителя Волгограда с инвалидностью силой вывезли в аэропорт для отправки в зону специальной военной операции (СВО). Об этом заявила сестра военнослужащего V1.ru.

По словам россиянки, ее брат получил ранение в зоне СВО, после чего ему была присвоена инвалидность третьей группы. Вернуться в зону боевых действий мужчина не может по состоянию здоровью, заявила женщина.

Несмотря на это, в отношении волгоградца завели уголовное дело о дезертирстве, продолжила собеседница издания. По прибытии бойца в воинскую часть для выяснения ситуации его, по словам сестры, «скрутили и отправили сразу в аэропорт». Солдат рассказал родственнице, что в Ростовской области формируют отряд из «таких, как он». Имелись ли в виду участники СВО с инвалидностью, в заметке не уточняется.

Сейчас мужчина находится в расположении части. Ответа на направленный журналистами в пресс-службу Южного военного округа запрос не поступило.

Ранее в Приморье женщина опознала в избитом ветеране СВО расчленителя своей 16-летней дочери. По словам женщины, она не простила бойцу того, что он сделал с ее ребенком. «Я молила Бога, пока он был на СВО, чтобы он [не вернулся из боя]», — поделилась женщина.

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      Алан Босиков
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