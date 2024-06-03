Финалиста популярного шоу госпитализировали с загадочной травмой после съемок

Финалиста шоу «Британия ищет таланты» госпитализировали после съемок проекта

Финалиста популярного телевизионного конкурса «Британия ищет таланты» (Britain's Got Talent) госпитализировали с загадочной травмой, которую он получил на съемках шоу. Об этом пишет издание The Mirror.

Сообщается, что во время выступления в финале программы один из членов команды тхэквондистов «Ссаулаби» столкнулся с другим участником коллектива и упал. Пострадавший не смог самостоятельно встать и дополз до края сцены, где попросил помощи у съемочной группы.

После завершения съемок члена команды экстренно доставили в больницу. Имя пострадавшего не называется. Также не раскрывается, какую именно травму он получил.

Ранее звезда британских реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice) и «Большой брат» (Big Brother) Луиза Зиссман сообщила, что сломала позвоночник. Она рассказала, что узнала о своей травме не сразу. По словам звезды телешоу, теперь прикована к постели.