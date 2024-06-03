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11:27, 3 июня 2024Спорт

Чешский тренер «Динамо» сравнил Москву с Прагой

Тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что пробок в Москве больше, чем в Праге

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка сравнил Москву с Прагой. Слова чешского специалиста приводит «Матч ТВ».

Личка отметил, что в российской столице гораздо больше пробок. «В три раза больше, чем в Чехии. Я всегда сбегаю за город, мне там спокойнее», — рассказал он.

Чех также сравнил уровень жизни в городах. «В Москве высокий уровень жизни. Но и Прага — один из лучших городов Европы, и при этом очень чистая. Не во всех городах Европы так чисто. Плюс это очень маленький и уютный город», — поделился специалист.

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. Под его руководством бело-голубые в минувшем сезоне завоевали бронзовые медали чемпионата России.

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      Алексей Гусев
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