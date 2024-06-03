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21:54, 3 июня 2024Россия

Двое детей на электросамокате врезались в машину в Москве

Двое детей на самокате столкнулись с автомобилем, пересекая проспект в Москве

Фото: Let's Kick / Unsplash

Двое несовершеннолетних врезались в машину, пересекая Волгоградский проспект на электросамокате. О произошедшем сообщили ТАСС в прокуратуре Москвы.

Дети попытались проехать проспект вдвоем на одном самокате вне пешеходного перехода и столкнулись с автомобилем. В результате случившегося пострадал десятилетний мальчик.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа столицы приступила к установлению причин аварии.

Ранее в парке Трех Поколений в Магнитогорске подросток на электросамокате сбил гуляющую с ребенком местную жительницу. Женщина заявила, что самокатчик ехал на большой скорости и врезался в нее, когда она шла по краю тротуара.

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      Маргарита Пименова
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