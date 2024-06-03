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20:16, 3 июня 2024Бывший СССР

Эстония передаст Украине энергоблок одной из станций

Кулеба: Эстония передаст Украине энергоблок Ауверской электростанции
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Эстония передаст Украине энергоблок Ауверской электростанции и электродвигатели. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Европейская правда».

Кулеба выступил с заявлением на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Он поблагодарил Эстонию за помощь украинской энергоинфраструктуре и назвал ее «действенной».

«Решение передать Украине энергоблок Ауверской электростанции (...) чрезвычайно важно и является примером для других», — заявил глава МИД Украины. По его словам, один энергоблок поможет обеспечить потребности 150 тысяч человек.

Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий раскрыл подробности серьезных повреждений Днепрогэс. Он подтвердил наличие серьезных препятствий для нормальной работы объекта.

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      Юрий Леонов
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