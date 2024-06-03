В «Укрэнерго» раскрыли подробности серьезных повреждений Днепрогэс

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: Днепрогэс находится в затруднительном положении

Крупнейшая на Украине Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс) находится в очень затруднительном положении. Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает ТАСС.

По его словам, «очень-очень сильные повреждения» получили оборудование и сооружения Днепрогэс. Кудрицкий также подтвердил наличие серьезных препятствий для нормальной работы объекта.

В ночь на 1 июня в подконтрольном Киеву городе Запорожье раздались взрывы. После этого, по информации председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в районе Днепрогэс было приостановлено автомобильное движение.

Глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров подтвердил массированную атаку на объект энергетической инфраструктуры. Сообщалось, что удар привел к разрушениям на объекте, в результате никто не пострадал. Позднее местные власти заявили о критическом состоянии Днепрогэс.