Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:31, 3 июня 2024Бывший СССР

В «Укрэнерго» раскрыли подробности серьезных повреждений Днепрогэс

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: Днепрогэс находится в затруднительном положении
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Крупнейшая на Украине Днепровская гидроэлектростанция (Днепрогэс) находится в очень затруднительном положении. Об этом заявил глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает ТАСС.

По его словам, «очень-очень сильные повреждения» получили оборудование и сооружения Днепрогэс. Кудрицкий также подтвердил наличие серьезных препятствий для нормальной работы объекта.

В ночь на 1 июня в подконтрольном Киеву городе Запорожье раздались взрывы. После этого, по информации председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в районе Днепрогэс было приостановлено автомобильное движение.

Глава администрации подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров подтвердил массированную атаку на объект энергетической инфраструктуры. Сообщалось, что удар привел к разрушениям на объекте, в результате никто не пострадал. Позднее местные власти заявили о критическом состоянии Днепрогэс.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах. США угрожали Тбилиси последствиями в случае его принятия

      Лукашенко ответил монгольским журналистам

      Хайди Клум снялась с обнаженной грудью в честь 51-летия

      Феномен успеха Тейлор Свифт объяснили

      Российские военные сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

      Мизулина сравнила выступление Бузовой в откровенном наряде с «голой вечеринкой»

      В России спрогнозировали цены на клубнику и черешню

      В России объяснили задачи спецназа «Ахмат» в Харьковской области

      Россиянка устроила пьяный дебош в самолете и напала на бортпроводника

      Правая рука Кадырова напомнил депутату Думы об обязанностях православной женщины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше