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13:24, 3 июня 2024Мир

Испания заявила о передаче Украине неспособного достичь России оружия

Глава МИД Альбарес: Испания не предоставила Украине способное достичь РФ оружие

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Испания не предоставила Украине оружие, способное достичь территории России. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес, его цитирует ТАСС.

«Что касается дискуссии, которая началась на встрече НАТО в Праге, о возможности использования этого оружия для достижения территории России, мне неизвестно о том, чтобы мы поставили военный материал, который обладает такой способностью», — заявил Альбарес.

Он добавил, что сейчас у Мадрида, как и у многих союзников Киева, нет оружия, которое было бы способно достичь российской территории. Именно по этой причине этот вопрос не поднимается, подчеркнул министр.

27 мая премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности. Испанский премьер объявил, что предоставит Киеву военную помощь на один миллиард евро в 2024 году.

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      Лина Пивоварова
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