Испания заявила о передаче Украине неспособного достичь России оружия

Глава МИД Альбарес: Испания не предоставила Украине способное достичь РФ оружие

Испания не предоставила Украине оружие, способное достичь территории России. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес, его цитирует ТАСС.

«Что касается дискуссии, которая началась на встрече НАТО в Праге, о возможности использования этого оружия для достижения территории России, мне неизвестно о том, чтобы мы поставили военный материал, который обладает такой способностью», — заявил Альбарес.

Он добавил, что сейчас у Мадрида, как и у многих союзников Киева, нет оружия, которое было бы способно достичь российской территории. Именно по этой причине этот вопрос не поднимается, подчеркнул министр.

27 мая премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности. Испанский премьер объявил, что предоставит Киеву военную помощь на один миллиард евро в 2024 году.