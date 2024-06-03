Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:01, 3 июня 2024Экономика

Курсу доллара предрекли снижение

Финансист Бабин: курс доллара может опуститься до 88,25 рубля
СюжетКурс доллара:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Уже на этой неделе курс доллара к рублю может опуститься ниже четырехмесячного минимума, до 88,25 рубля. Об этом в беседе с «Газетой.ру» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он объяснил, что укрепление российской валюты может быть связано с проблемами с оплатой импорта. При невозможности оплатить поставки из-за рубежа, спрос на них, а вместе с ними и на иностранную валюту, снижается, добавил финансист.

Материалы по теме:
Вопреки прогнозам. Российской биржей рулят доходность и предсказуемость. Какой редкий шанс выпал российским инвесторам?
Вопреки прогнозам.Российской биржей рулят доходность и предсказуемость. Какой редкий шанс выпал российским инвесторам?
11 августа 2023
Что такое плавающий валютный курс? И чем он отличается от фиксированного
Что такое плавающий валютный курс?И чем он отличается от фиксированного
2 июля 2023

Бабин напомнил, что ранее появилась информация о возможных ограничения стран G7 и Евросоюза против иностранных банков, работающих с российским аналогом SWIFT — Системой передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС). В случае принятия таких мер поставки товаров в Россию осложнятся, в результате курс доллара будет снижаться, предрек эксперт.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал, что в июне курс доллара в России может дойти до 87,3-94,3 рубля, в то время как евро будет торговаться в пределах от 94 до 101 рубля, а юань — по 12,1-13 рублей. По его мнению, первый месяц лета станет ключевым для дальнейшей динамики курса рубля. В первую очередь он будет зависеть от решения Центробанка по ключевой ставке, стоимости доллара на международных рынках «Форекс» и политики ФРС США.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о массированной атаке ВСУ на российский регион

      Венгрия рассказала об ответе России на удары американским оружием

      Российский регион за сутки атаковали 20 беспилотников ВСУ

      Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выделят 4,8 миллиарда рублей

      «Хочу старость, как у них». Россиян поражают пенсионеры за границей. Почему их жизнь вызывает зависть?

      В Британии заявили о приближении войск России к основным центрам снабжения ВСУ

      США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах

      Швейцария определила условия для ареста членов ХАМАС и правительства Израиля

      В Турции рассказали о вынужденном шаге Украины из-за наступления России

      Женщина родила ребенка в туалете закусочной и попыталась смыть его в унитаз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше