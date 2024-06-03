Лукашенко ответил монгольским журналистам

Лукашенко призвал не делать Белоруссию врагом монгольского народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находясь с государственным визитом в Монголии, заявил, что белорусы являются самыми близкими друзьями и братьями для монголов, а также призвал не делать из них врагов для монгольского народа. Так белорусский лидер ответил на критику поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине со стороны ряда монгольских журналистов, передает БелТА.

После переговоров с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом он отметил, что часть населения страны негативно восприняла помощь, оказанную России Белоруссией. По его словам, монгольские журналисты ангажированы одной стороной и не видят того, что происходит на самом деле.

Президент Белоруссии также напомнил о правителе Монгольской империи Чингисхане и провел исторические параллели в отношениях России и Украины. «Если кто-то смел обидеть его воина, он мечом и огнем сметал поселения и этих людей. Что же произошло между Украиной и Россией? А то же самое», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что Минск и Улан-Батор докажут, что могут сделать многое в области экономики, не меньше, чем развитые страны и «империи», с которыми граничит Монголия.

Ранее экс-президент Монголии Элбэгдорж Цахиагийн призвал власти страны арестовать президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе его визита в Монголию. По мнению бывшего главы государства, такой шаг «принесет Монголии хорошую репутацию».