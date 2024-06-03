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17:57, 3 июня 2024Бывший СССР

На Украине предрекли новый этап военного конфликта с применением ядерного оружия

Полковник СБУ Стариков: в новой фазе конфликта на Украине будет применяться ТЯО
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории приведут к началу нового этапа военного конфликта. С таким предположением полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олег Стариков выступил в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом России в реестр иноагентов).

По его мнению, подобные удары ВСУ приведут к эскалации напряженности и применению тактического ядерного оружия (ТЯО) в рамках конфликта.

Ранее британская газета Financial Times сообщала, что некоторые западные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада. По данным издания, их беспокоит риск эскалации ситуации после разрешения Украине использовать переданное ей оружие для нанесения ударов по российской территории.

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      Алевтина Запольская
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