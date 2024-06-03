Названа доля россиян с очень высокими доходами

Экономист Остапкович: доля россиян с высокими доходами составляет 10 %

Граждан с очень высокими доходами в России не более 10 процентов. Долю самых обеспеченных жителей страны назвал в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

По его мнению, эти люди получают около половины всех доходов. «Ну не 50, но 45-46 процентов точно. Это находится у верхней 10-процентной когорты», — заявил экономист. Именно поэтому такая категория населения платит больше налогов, объяснил он.

При этом Остапкович отметил, что богатые россияне могли бы перечислять в бюджет государства еще больше сборов, если бы повышенную ставку налога распространили также на доходы от акций и дивиденды. Он напомнил, что на эти виды заработка ставка не превышает 15 процентов.

Минфин РФ 28 мая внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Среди прочего, вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом изменения в налогообложении коснутся только тех россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).