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13:16, 3 июня 2024Экономика

Песков оценил условия покупки газа Китаем фразой «совершенно нормально»

Песков назвал нормальным отстаивание интересов в переговорах по газу
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

То, что Россия и Китай ведут переговоры по поставкам энергоресурсов, в которых каждая страна отстаивает свои интересы, — «это совершенно нормально». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитируют «Ведомости».

По его словам, и Россия, и Китай настроены на продолжение энергетического диалога, тем более что и в Москве, и в Пекине есть политическая воля продолжать эти переговоры. В их успехе в Кремле не сомневаются. При этом Песков уточнил, что коммерческие аспекты, безусловно, остаются непубличными.

Ранее появилась информация, что переговоры России и Китая по «Силе Сибири-2» забуксовали из-за позиции КНР, которая намерена покупать природный газ по внутрироссийской цене и не хочет идти Москве на уступки. Кроме того, сообщается, что Пекин не хочет покупать много топлива по этому газопроводу.

Китайский МИД заверил, что КНР готова взаимодействовать с Россией по проекту газопровода «Сила Сибири-2». Однако, как подчеркнули дипломаты, обсуждение дальнейшей реализации маршрута должно идти на взаимовыгодной основе и быть нацелено на достижение «обоюдного успеха».

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