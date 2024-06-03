В Китае отреагировали на слухи о затягивании переговоров по «Силе Сибири-2»

МИД КНР: Китай готов обсуждать проект «Силы Сибири-2» на взаимовыгодной основе

Китай готов взаимодействовать с Россией по проекту газопровода «Сила Сибири-2», который должен пройти через территорию Монголии. Однако обсуждение дальнейшей реализации маршрута должно проходить на взаимовыгодной основе, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) КНР Мао Нин. Ее слова приводит ТАСС.

Переговоры по этому и другим важным энергетическим проектам должны проходить на основе поиска «взаимовыгодных точек соприкосновения» и быть нацелены на «достижение обоюдного успеха» с учетом углубленной интеграции интересов обеих сторон. «Мы готовы к взаимодействию с Россией для реализации этого важного консенсуса», — пояснила Мао Нин.

Она также добавила, что власти Китая, как и местные государственные компании, намерены «непрерывно углублять взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами по всем направлениям», включая энергетический сектор.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что переговоры между российским холдингом «Газпром» и китайским нефтегазовым концерном CNPC по «Силе Сибири-2» зашли в тупик. Это произошло на фоне стремления КНР приобретать топливо по этому маршруту по внутрироссийским ценам. Дополнительным препятствием является отсутствие желания у Китая закупать много газа по данному направлению.