Польша заявила о планах создать киберщит

Польша выделит около 750 миллионов долларов на создание кибернетического щита

Власти Польши планируют выделить три миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов) на создание «кибернетического щита», который защитит от хакерских атак и укрепит безопасность страны в киберпространстве. Об этом заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, сообщает телеканал TVP Info.

«Мы собираемся выделить на киберщит 3 млрд злотых», — заверил он.

Отмечается, что проект планируется реализовать в 2024 году. По словам министра, Польша каждый день якобы сталкивается с российскими кибератаками, однако не предоставил никаких доказательств.

Гавковский также обратил внимание на рост кибератак в преддверии выборов в Европарламент 9 июня.

Ранее стало известно, что за 2023 год министерство внутренних дел Польши задержало 18 человек по обвинению в «связях с Россией и Белоруссией». Уточняется, что глава МВД Томаш Семоняк не предоставил доказательств по предъявленным обвинениям.