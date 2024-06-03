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16:00, 3 июня 2024Мир

Польша заявила о планах создать киберщит

Польша выделит около 750 миллионов долларов на создание кибернетического щита

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Власти Польши планируют выделить три миллиарда злотых (около 750 миллионов долларов) на создание «кибернетического щита», который защитит от хакерских атак и укрепит безопасность страны в киберпространстве. Об этом заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский, сообщает телеканал TVP Info.

«Мы собираемся выделить на киберщит 3 млрд злотых», — заверил он.

Отмечается, что проект планируется реализовать в 2024 году. По словам министра, Польша каждый день якобы сталкивается с российскими кибератаками, однако не предоставил никаких доказательств.

Гавковский также обратил внимание на рост кибератак в преддверии выборов в Европарламент 9 июня.

Ранее стало известно, что за 2023 год министерство внутренних дел Польши задержало 18 человек по обвинению в «связях с Россией и Белоруссией». Уточняется, что глава МВД Томаш Семоняк не предоставил доказательств по предъявленным обвинениям.

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