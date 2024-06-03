Польский производитель холодильников продал бизнес в России

«Ъ»: польский производитель бытовой техники Hansa продал бизнес в РФ ООО «Гипер»

Польский производитель холодильников, стиральных машин и другой бытовой техники Hansa продал бизнес в России. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает «Коммерсантъ».

Компания передала свой российский офис дистрибутору бытовой техники ООО «Гипер» — причиной стало усилившееся давления со стороны властей Польши и Евросоюза. По словам источников, сделка была безденежной, и в перспективе текущее юрлицо будет ликвидировано, а сотрудников переведут в штат российской фирмы.

«Закрытие продаж в РФ могло нанести урон всему бизнесу Hansa, поэтому компания до последнего старалась сохранить представительство. Продажи сохраняются, но занимается ими третье лицо. В условиях санкций такой подход может оказаться более эффективным: локальные игроки более гибки в принятии решений, а также в использовании инструментов продаж в РФ», — пояснил гендиректор Vard Алексей Беляков.

По оценкам экспертов, техника бренда может подорожать на 15–20 процентов и при этом потерять свою долю на рынке.

«Для Hansa российский рынок бытовой техники был одним из основных, прибыль с РФ позволяла компании расплачиваться по долгам в Европе, поэтому руководство два года пыталось балансировать между интересами ЕС и собственными», — отмечают собеседники издания.

Как заявил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, бывшие сотрудники Hansa в РФ продолжат сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание техники. Импорт товаров и их дальнейшую продажу возьмет на себя новый правообладатель.

В феврале 2024 года европейские аналитики уличили ряд польских организаций в продолжении поставок в Россию через третьи страны. Порядка 47 процентов из 200 опрошенных компаний в 2022 году продолжали поставлять товары или услуги или приобретать их у России и Белоруссии. После начала спецоперации, объем продаж в страны Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и Турции увеличились на 13 миллиардов (плюс 57 процентов). Так, например, подозрительно выглядит рост товарооборота на 400 процентов с небольшими рынками, как Киргизия или Армения, отметили авторы исследования.