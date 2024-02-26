Польские фирмы уличили в торговле с Россией

EY: польские фирмы продолжают поставлять товары в Россию через третьи страны

Польские фирмы продолжают поставлять товары в Россию через третьи страны. В торговле с РФ местный бизнес уличили аналитики EY, об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Как показал опрос, порядка 47 процентов из 200 опрошенных компаний в 2022 году продолжали поставлять товары или услуги или приобретать их у России и Белоруссии. Несмотря на снижение экспорта в РФ на 11 миллиардов злотых (минус 33 процента) после начала спецоперации, объем продаж в страны Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и Турции увеличились на 13 миллиардов (плюс 57 процентов).

Большая часть проданных в третьи страны товаров может быть реэкспортирована в Россию в обход санкций. Так, например, подозрительно выглядит рост товарооборота на 400 процентов с небольшими рынками, как Киргизия или Армения, отмечают авторы исследования. Они рекомендовали польским фирмам тщательнее проверять своих контрагентов, чтобы избежать суровых штрафов за нарушение санкционного режима.

В октябре 2023 года отраслевые эксперты в Польше забили тревогу из-за больших объемов импортируемого из России «первичного» пластика. По их словам, несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, пластик из РФ продолжает попадать на польский рынок и конкурирует с местными материалами.

Кроме того, по итогам 2023 года Польша официально стала одним из пяти крупнейших поставщиков игристого вина в Россию. За год она отгрузила напитков на 16 миллиардов долларов, это четвертый показатель после Латвии, Италии и Литвы. В денежном выражении Польша обошла даже Францию, которая продала вина на 3,5 миллиона долларов.