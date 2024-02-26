Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:39, 26 февраля 2024Экономика

Польские фирмы уличили в торговле с Россией

EY: польские фирмы продолжают поставлять товары в Россию через третьи страны

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Польские фирмы продолжают поставлять товары в Россию через третьи страны. В торговле с РФ местный бизнес уличили аналитики EY, об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

Как показал опрос, порядка 47 процентов из 200 опрошенных компаний в 2022 году продолжали поставлять товары или услуги или приобретать их у России и Белоруссии. Несмотря на снижение экспорта в РФ на 11 миллиардов злотых (минус 33 процента) после начала спецоперации, объем продаж в страны Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и Турции увеличились на 13 миллиардов (плюс 57 процентов).

Большая часть проданных в третьи страны товаров может быть реэкспортирована в Россию в обход санкций. Так, например, подозрительно выглядит рост товарооборота на 400 процентов с небольшими рынками, как Киргизия или Армения, отмечают авторы исследования. Они рекомендовали польским фирмам тщательнее проверять своих контрагентов, чтобы избежать суровых штрафов за нарушение санкционного режима.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
В мире идет борьба за песок. Почему важнейший для строительства ресурс скоро станет большой редкостью?
В мире идет борьба за песок.Почему важнейший для строительства ресурс скоро станет большой редкостью?
15 февраля 2024

В октябре 2023 года отраслевые эксперты в Польше забили тревогу из-за больших объемов импортируемого из России «первичного» пластика. По их словам, несмотря на эмбарго на российское сырье, действующее практически во всех европейских странах, пластик из РФ продолжает попадать на польский рынок и конкурирует с местными материалами.

Кроме того, по итогам 2023 года Польша официально стала одним из пяти крупнейших поставщиков игристого вина в Россию. За год она отгрузила напитков на 16 миллиардов долларов, это четвертый показатель после Латвии, Италии и Литвы. В денежном выражении Польша обошла даже Францию, которая продала вина на 3,5 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер банкир Джейкоб Ротшильд. Его считали тайным правителем мира

      В ЕЦБ назвали справедливую цену биткоина

      Одной категории россиян захотели раздать больше льготной ипотеки

      В России нашли новый способ борьбы с засухой

      В России вырос спрос на тонометры

      В России объяснили отказ Дании от расследования взрывов на «Северных потоках»

      Премьер Венгрии призвал одобрить заявку Швеции в НАТО

      Грунтовые воды устроили потоп в суде российского города

      Досрочное прекращение транзита газа через Украину допустили

      Чиновник попался на нарушениях при переселении россиян из аварийного жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше