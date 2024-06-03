Прокуратура потребовала передать государству велотрек Олимпиады-80

Генеральная прокуратура требует передать государству велотрек Олимпиады-80

Генеральная прокуратура требует передать государству велотрек на западе Москвы, построенный к Олимпийским играм 1980 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Иск в Арбитражный суд был подан 29 мая.

Надзорное ведомство также требовало арестовать это имущество, запретить действующему руководству распоряжаться велотреком, а также позволить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав в отношении объекта. Суд согласился удовлетворить только последнее требование. Следующее заседание суда состоится 24 июля,

Сейчас здание велотрека площадью более 42 тысяч квадратных метров принадлежит Московской федерации профсоюзов.

В марте в собственность государства вернули историческое здание Дома Союзов в Москве.