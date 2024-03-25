РИА Новости: московский Дом Союзов вернули государству

Историческое здание Дома Союзов в Москве, которое находилось в незаконном владении, вернули государству. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.

Постройку на Большой Дмитровке, которая также носила имя Благородного собрания, истребовал из незаконного владения Московской федерацией профсоюзов и ООО «Колонный зал Дома Союзов» по иску Генеральной прокуратуры Арбитражный суд столицы.

«Истребовать из чужого незаконного владения нежилое здание общей площадью 13017,3 квадратных метра, расположенное по адресу: город Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1. Решение суда является основанием для регистрации права собственности Российской Федерации на нежилое здание», — огласил решение судья Андрей Гамулин.

Ранее в марте стало известно, что Генпрокуратура захотела вернуть участки в подмосковной Жуковке, принадлежащие в том числе шести российским миллиардерам, в государственную собственность.