Россиянин описал быт в селе Таджикистана фразой «дети спали на полу»

Российский тревел-блогер побывал в горном кишлаке Таджикистана и рассказал о местном быте. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что село, в которое он поехал, состояло примерно из десяти домов, построенных из глиняных кирпичей. Россиянин зашел в один из них и увидел три спальни. В первой ночевал хозяин жилья, во второй — три его жены, а в последней, которая также была общим залом, — дети.

«Кроватей не было, и спали они на полу — на куче ковров и матрасов, расстеленных по всему полу», — такой фразой описал обстановку в кишлаке путешественник.

Кроме того, по его словам, перед домом был расположен курятник, но большинство кур все равно свободно бегали по всему двору. Также рядом стоял тандыр, в котором выпекались лепешки.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о традиции многоженства в Таджикистане. Он отметил, что официально оно запрещено, однако в отдаленных горных селениях жизнь «течет по своим порядкам», потому что там она намного тяжелее, чем в городе.