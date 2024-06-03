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09:06, 3 июня 2024Путешествия

Россиянин описал быт в селе Таджикистана фразой «дети спали на полу»

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Российский тревел-блогер побывал в горном кишлаке Таджикистана и рассказал о местном быте. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что село, в которое он поехал, состояло примерно из десяти домов, построенных из глиняных кирпичей. Россиянин зашел в один из них и увидел три спальни. В первой ночевал хозяин жилья, во второй — три его жены, а в последней, которая также была общим залом, — дети.

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«Кроватей не было, и спали они на полу — на куче ковров и матрасов, расстеленных по всему полу», — такой фразой описал обстановку в кишлаке путешественник.

Кроме того, по его словам, перед домом был расположен курятник, но большинство кур все равно свободно бегали по всему двору. Также рядом стоял тандыр, в котором выпекались лепешки.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о традиции многоженства в Таджикистане. Он отметил, что официально оно запрещено, однако в отдаленных горных селениях жизнь «течет по своим порядкам», потому что там она намного тяжелее, чем в городе.

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      Алина Черненко
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