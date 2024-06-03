Россиянка в откровенном наряде пришла на рынок с матерью и смутила окружающих

Россиянка пришла на рынок в прозрачных брюках и смутила окружающих

В Ростове-на-Дону мать пришла с дочерью на рынок и вызвала волну негодования. Соответствующий пост появился в сообществе «ЧП Брянск» во «ВКонтакте».

На размещенных в соцсетях кадрах видно, как россиянка идет по улицам города в кружевных брюках, прозрачная ткань которых демонстрировала ее нижнее белье. В то же время мать была одета повседневно — ее запечатлели в черной футболке и коричневых широких брюках.

Посетители Центрального рынка бурно реагировали на девушку, вслух оценивая ее откровенный наряд. В комментариях пользователи сети также выразили свое смущение чересчур вульгарным внешним видом героини видео. «Наряд точно не для рынка», «Она с "голой вечеринки"», «Перепутала места», «Видимо, искала мужа», «Окружающие в шоке», — высказывались они.

Ранее певицу Ольгу Бузову осудили за слишком откровенный наряд на концерте в честь Дня защиты детей.

