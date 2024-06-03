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18:34, 3 июня 2024Путешествия

Российская стюардесса сделала фото возле самолета и взбудоражила иностранцев

Фото: @polik2015

Бортпроводница популярной российской авиакомпании сделала фото в униформе возле самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стюардесса позирует на камеру в темно-синем платье. Свой образ девушка дополнила ярким шейным платком, красным ремнем и собранными в пучок волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Прекрасная леди», «Милая», «Потрясающая и очень привлекательная», «Красивая», «Дивная принцесса», — написали они.

Ранее стюардесса российской авиакомпании попалась на краже спасательных жилетов из самолетов. Воровку уличил мужчина, у которого 51-летняя россиянка снимала дом в Подмосковье.

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      Фариза Бацазова
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