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18:45, 31 мая 2024Путешествия

Туристка вернулась из четырехзвездочного отеля Египта с гепатитом

DM: британская туристка вернулась из четырехзвездочного отеля Египта с гепатитом

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Британская туристка поехала на отдых в Египет и вернулась домой с гепатитом. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM).

Инцидент произошел в сентябре 2023 года, однако известно о нем стало только сейчас. 28-летняя Оливия Хартли из Линкольншира отдыхала в четырехзвездочном отеле Хургады, работающем по системе «все включено», со своим 31-летним молодым человеком Томасом Винном. Уточняется, что пара потратила на отпуск 1,4 тысячи фунтов стерлингов (около 160,8 тысячи рублей).

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Хартли пожаловалась, что через несколько часов после возвращения домой ее возлюбленного рвало, а у нее начались тошнота и диарея. Позже девушку госпитализировали с обезвоживанием, врачи сказали, что у нее нарушены функции печени и почек. По их мнению, британка заразилась гепатитом А — болезнью печени, которая передается с испражнениями инфицированного человека.

Туристка была уверена, что подцепила вирус в отеле, сотрудники которого, как она утверждает, не соблюдали меры гигиены. «Повсюду были птицы, блюда застаивались на столах: они просто насыпали новую еду поверх старой, которая лежала часами», — возмутилась путешественница.

После трех дней в больнице Хартли выписали. Пациентка пожаловалась, что из-за повреждений печени и почек у нее появились боли в суставах и усталость, и есть опасения, что в будущем ей может потребоваться трансплантация.

Ранее семья россиян поехала на Бали вместе с ребенком и заразилась загадочной болезнью. Их тела покрылись пузырями и язвами, и никакое назначенное местными врачами лечение не помогало от них избавиться.

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      Марина Черняк
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