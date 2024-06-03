DM: британская туристка вернулась из четырехзвездочного отеля Египта с гепатитом

Британская туристка поехала на отдых в Египет и вернулась домой с гепатитом. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM).

Инцидент произошел в сентябре 2023 года, однако известно о нем стало только сейчас. 28-летняя Оливия Хартли из Линкольншира отдыхала в четырехзвездочном отеле Хургады, работающем по системе «все включено», со своим 31-летним молодым человеком Томасом Винном. Уточняется, что пара потратила на отпуск 1,4 тысячи фунтов стерлингов (около 160,8 тысячи рублей).

Хартли пожаловалась, что через несколько часов после возвращения домой ее возлюбленного рвало, а у нее начались тошнота и диарея. Позже девушку госпитализировали с обезвоживанием, врачи сказали, что у нее нарушены функции печени и почек. По их мнению, британка заразилась гепатитом А — болезнью печени, которая передается с испражнениями инфицированного человека.

Туристка была уверена, что подцепила вирус в отеле, сотрудники которого, как она утверждает, не соблюдали меры гигиены. «Повсюду были птицы, блюда застаивались на столах: они просто насыпали новую еду поверх старой, которая лежала часами», — возмутилась путешественница.

После трех дней в больнице Хартли выписали. Пациентка пожаловалась, что из-за повреждений печени и почек у нее появились боли в суставах и усталость, и есть опасения, что в будущем ей может потребоваться трансплантация.

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