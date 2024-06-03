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05:22, 4 июня 2024Мир

Участников конференции в Швейцарии предостерегли от антироссийского курса

Гремингер: швейцарская конференция не должна превратиться в антироссийскую
Место проведения конференции

Место проведения конференции. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Конференции по украинскому кризису в Швейцарии не должна превратиться в антироссийское мероприятие. С таким предостережением выступил швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, стремление избежать антироссийского курса поможет достигнуть целей мероприятия. Эксперт выделил три: создание платформы, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте, обсуждение конкретных тем и запуск долгосрочного мирного процесса.

Он отметил, что еще слишком рано комментировать уровень представительства стран, так как многое может поменяться.

Конференция в швейцарском Люцерне пройдет 15-16 июня. Предполагается, что в мероприятии примут участие представители около 80 стран. Однако, например, США будут представлены только вице-президентом Камилой Харрис, хотя украинская сторона настойчиво звала президента Джо Байдена.

Россия в конференции принимать участия не будет.

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      Марина Совина
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