Участников конференции в Швейцарии предостерегли от антироссийского курса

Гремингер: швейцарская конференция не должна превратиться в антироссийскую

Конференции по украинскому кризису в Швейцарии не должна превратиться в антироссийское мероприятие. С таким предостережением выступил швейцарский эксперт и директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, стремление избежать антироссийского курса поможет достигнуть целей мероприятия. Эксперт выделил три: создание платформы, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте, обсуждение конкретных тем и запуск долгосрочного мирного процесса.

Он отметил, что еще слишком рано комментировать уровень представительства стран, так как многое может поменяться.

Конференция в швейцарском Люцерне пройдет 15-16 июня. Предполагается, что в мероприятии примут участие представители около 80 стран. Однако, например, США будут представлены только вице-президентом Камилой Харрис, хотя украинская сторона настойчиво звала президента Джо Байдена.

Россия в конференции принимать участия не будет.