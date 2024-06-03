Танки и военнослужащие вышли на полигоны в 12 российских регионах

В 12 регионах России начались тренировки подразделений войск ЦВО

В 12 российских регионах подразделения войск Центрального военного округа (ЦВО) начали проводить тренировки на полигонах. Об этом сообщило Минобороны России.

«В регионах Поволжья, Урала и Сибири военнослужащие ЦВО вышли на полигоны в рамках начала летнего периода обучения в войсках», — говорится в сообщении.

Тренировки начались в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Кемеровской, Кировской, Новосибирской, Челябинской областях, а также в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане.

Отмечается, что на полигоны вышли танковые, мотострелковые, инженерные, артиллерийские и ракетные подразделения, где они будут проводить занятия по различным видам боевой подготовки.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о планах провести учения российских войск по применению нестратегического ядерного оружия. Распоряжение главы государства будет исполнено в соответствующие сроки, указал представитель Кремля.