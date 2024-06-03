Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:00, 3 июня 2024Бывший СССР

В Казахстане возбудили дело об угрозах адвокату осужденного экс-министра

Полиция Казахстана возбудила дело об угрозах адвокату экс-министра Бишимбаева
Куандык Бишимбаев

Куандык Бишимбаев. Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Полиция Казахстана возбудила уголовное дело по заявлению об угрозах в адрес адвоката осужденного экс-министра национальной экономики республики Куандыка Бишимбаева, более десяти часов с особой жестокостью избивавшего свою жену, Ерлана Газымжанова. Об этом сообщает портал Orda.kz со ссылкой на данные МВД страны.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье за угрозы или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования по заявлению Газымжанова. Сейчас по делу ведутся следственные действия, по итогу которых правоохранители примут процессуальное решение.

Кроме того, полиция Казахстана продолжает расследовать дело об угрозах в адрес судьи Айжан Кульбаевой, которая вела процесс Бишимбаева. Его детали пока не разглашают в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса.

В мае суд вынес вердикт по делу казахского экс-министра, обвиняемого в расправе над своей супругой Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Интересовали МиГи, переделанные под "Кинжал"». ФСБ задержала диверсантов, готовивших теракты в Крыму

      В Харькове не осталось электроэнергии

      Дачников предупредили о наказании за покушение на свободную землю

      Россияне нанесли водным ресурсам страны ущерб на 30 миллионов рублей и попались

      Лера Кудрявцева рассказала о чуть не убившем ее дочь ЧП на детском празднике

      Врач сделал выбор между большими весами и количеством повторений в фитнесе

      Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

      Женщина нашла таинственную пленку на старом фотоаппарате и проявила снимки

      Латвийский актер обвинил Россию в отказе от него

      В Москве мигрант высадил из такси бойцов СВО после слов о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше