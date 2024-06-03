В Казахстане возбудили дело об угрозах адвокату осужденного экс-министра

Полиция Казахстана возбудила дело об угрозах адвокату экс-министра Бишимбаева

Полиция Казахстана возбудила уголовное дело по заявлению об угрозах в адрес адвоката осужденного экс-министра национальной экономики республики Куандыка Бишимбаева, более десяти часов с особой жестокостью избивавшего свою жену, Ерлана Газымжанова. Об этом сообщает портал Orda.kz со ссылкой на данные МВД страны.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье за угрозы или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или досудебного расследования по заявлению Газымжанова. Сейчас по делу ведутся следственные действия, по итогу которых правоохранители примут процессуальное решение.

Кроме того, полиция Казахстана продолжает расследовать дело об угрозах в адрес судьи Айжан Кульбаевой, которая вела процесс Бишимбаева. Его детали пока не разглашают в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса.

В мае суд вынес вердикт по делу казахского экс-министра, обвиняемого в расправе над своей супругой Салтанат Нукеновой. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.