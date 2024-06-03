В Китае раскрыли крупное дело о шпионаже. Кого и как завербовала британская разведка?

МГБ Китая: британская разведка MI6 завербовала двух китайских чиновников

Служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 завербовала супружескую пару чиновников из центральных государственных органов Китая, заявило министерство государственной безопасности КНР.

В сотрудничестве с британской разведкой уличили гражданина КНР по фамилии Ван, который ранее обучался в Великобритании по программе двусторонних обменов в сфере образования, и его жену. Отмечается, что тем самым было раскрыто «крупное дело о шпионаже».

Выяснилось, что в 2015 году Ван подал заявку на участие в программе обмена для обучения в Великобритании. Как указали в министерстве госбезопасности Китая, MI6 поспособствовала тому, чтобы заявление одобрили в кратчайшие сроки, учитывая его статус. По прибытии Вана в Великобританию служба внешней разведки следила за тем, чтобы ему оказывали особое внимание, включая приглашения на различные обеды и ужины, чтобы понять его личностные слабости и увлечения. Как пишет Global Times, MI6 обнаружила «сильную жажду Вана к деньгам».

Сотрудники разведки, выдававшие себя за выпускников, подружились с Ваном в кампусе и предложили работу консультанта на неполный рабочий день. Соблазнившись финансовыми стимулами, тот согласился заниматься консалтингом

Ван убедил жену работать на MI6

Отмечается, что поначалу британская сторона использовала общественные исследовательские проекты в качестве предлога, постепенно вовлекая Вана в ключевые вопросы центрального государственного агентства, при этом выплаты значительно превышали обычные гонорары за консультации. Хотя чиновник заподозрил неладное, он продолжал оказывать «консультационные» услуги. Через некоторое Вану раскрыли правду, пообещав более высокое вознаграждение и гарантии безопасности.

MI6 провела профессиональную шпионскую подготовку для Вана и проинструктировала его вернуться в Китай для сбора важных разведданных. Жена чиновника, Чжоу, также работала в критически важном отделе. В конечном итоге Ван убедил супругу согласиться собирать для Британии разведданные.

Фото: Aly Song / Reuters

В Китае заявили о тесном сотрудничестве MI6 и ЦРУ

Исследователь и эксперт по безопасности Китайского института современных международных отношений Ли Вэй отметил, что, несмотря на кажущееся снижение международного статуса Великобритании, ее роль как члена «Five Eyes» и сотрудничество с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США остаются очень важным аспектом разведывательной работы.

Как считает директор Центра британских исследований Шанхайского университета международных исследований Гао Цзянь, Британское правительство специально выделило бюджеты на набор китайского персонала.

Мы не должны предполагать, что только США ведут шпионскую деятельность против нас или что это делают только определенные страны Ли Вэй исследователь и эксперт по безопасности Китайского института современных международных отношений

Граждан Китая уличили в шпионаже в пользу ЦРУ

В августе 2023 года министерство государственной безопасности КНР обвинило сотрудника военно-промышленной компании в шпионаже в пользу ЦРУ. Уточнялось, что гражданин Китая по фамилии Цзэн, работавший в военно-промышленной компании, был завербован агентом ЦРУ, базирующимся в Италии. Благодаря званым обедам, прогулкам и поездкам в оперу у них сложились близкие отношения, и Цзэн постепенно стал психологически зависим от агента.

Согласно заявлению министерства госбезопасности, после этого агент ЦРУ запросил у Цзэна конфиденциальную информацию о китайских вооруженных силах.

В том же месяце в Китае расследовали дело еще одного подозреваемого в шпионаже на ЦРУ. Сотрудник государственного министерства по фамилии Хао во время учебы в Японии познакомился с работником посольства США в Токио, который и представил его сотруднику ЦРУ. После окончания обучения Хао предложили сотрудничать с американскими спецслужбами.