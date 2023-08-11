Гражданина Китая обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ

Сотрудника военно-промышленной компании в Китае обвинили в шпионаже в пользу ЦРУ

Министерство государственной безопасности КНР обвинило сотрудника военно-промышленной компании в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управление (ЦРУ) США. Об этом сообщает Reuters.

По данным ведомства, гражданин Китая по фамилии Цзэн, работавший в военно-промышленной компании, был завербован агентом ЦРУ, базирующимся в Италии. Министерство заявило, что благодаря званым обедам, прогулкам и поездкам в оперу у них сложились «близкие» отношения, и Цзэн постепенно стал «психологически зависимым» от агента.

Согласно заявлению, после этого агент ЦРУ запросил у Цзэна конфиденциальную информацию о китайских вооруженных силах.

Ранее американские власти арестовали двух военнослужащих Военно-морских сил США по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Один из арестованных подозревается в передаче Пекину секретной информации, касающейся вопросов национальной безопасности США. Второй военнослужащий обвиняется в госизмене и получении взятки от китайских чиновников.