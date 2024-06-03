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04:14, 3 июня 2024Мир

Разведка Великобритании завербовала двух китайских чиновников

Служба внешней разведки Великобритании MI6 завербовала двух китайских чиновников

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 завербовала двух китайских чиновников. Об этом сообщило министерство государственной безопасности Китая, пишет ТАСС.

По данным ведомства, раскрыто «крупное дело о шпионаже». В сотрудничестве с MI6 уличили гражданина КНР по фамилии Ван, который ранее обучался в Великобритании по программе двусторонних обменов в сфере образования, и его супругу.

В министерстве отметили, что сначала Ван за высокую плату предоставлял британской стороне так называемые консалтинговые услуги. Затем он прошел профессиональную подготовку в MI6 и был отправлен в Китай. Позже британская разведка завербовала его жену по фамилии Чжоу, считают в Китае.

В результате расследования выяснилось, что Ван и Чжоу работали на британскую разведку и передали сведения, подрывающие госбезопасность Китая.

Ранее представитель военной разведки Великобритании (DI) заявил, что страна сейчас ближе к крупномасштабному конфликту, чем когда-либо за последнее время.

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      Марина Совина
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