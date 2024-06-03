Разведка Великобритании завербовала двух китайских чиновников

Служба внешней разведки Великобритании MI6 завербовала двух китайских чиновников

Служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 завербовала двух китайских чиновников. Об этом сообщило министерство государственной безопасности Китая, пишет ТАСС.

По данным ведомства, раскрыто «крупное дело о шпионаже». В сотрудничестве с MI6 уличили гражданина КНР по фамилии Ван, который ранее обучался в Великобритании по программе двусторонних обменов в сфере образования, и его супругу.

В министерстве отметили, что сначала Ван за высокую плату предоставлял британской стороне так называемые консалтинговые услуги. Затем он прошел профессиональную подготовку в MI6 и был отправлен в Китай. Позже британская разведка завербовала его жену по фамилии Чжоу, считают в Китае.

В результате расследования выяснилось, что Ван и Чжоу работали на британскую разведку и передали сведения, подрывающие госбезопасность Китая.

Ранее представитель военной разведки Великобритании (DI) заявил, что страна сейчас ближе к крупномасштабному конфликту, чем когда-либо за последнее время.