Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 3 июня 2024Россия

В Крыму предупредили о громких звуках

Губернатор Севастополя предупредил горожан о громких звуках

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Около полудня в Крыму раздадутся громкие звуки. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Учения флота в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт начнутся 3 июня до полудня. Будут производиться стрельбы из стрелкового оружия, уточнил глава Развожаев.

«В городе все спокойно», — подчеркнул он.

Украинские войска периодически атакуют Крым беспилотниками с воздуха и с моря, а также запускают по полуострову ракеты. Так, 19 мая в Севастополе несколько домов были повреждены при очередной атаке со стороны Украины. Мирные жители не пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Переговоры России и Китая по «Силе Сибири-2» зашли в тупик. Пекин хочет покупать газ гораздо дешевле

      ЦБ оценил рост просрочки по ипотеке в России

      В Грузии сообщили о разработке портала для иноагентов

      В «Укрэнерго» раскрыли подробности серьезных повреждений ДнепроГЭС

      Доктор Мясников назвал способ есть меньше

      Россия резко нарастила вывоз рыбы и морепродуктов в одну страну

      У ребенка распознали смертельный диагноз по шаркающей походке

      В Петербурге нашли мертвым курсанта Военно-космической академии

      Россиянин расправился с участковым

      Пенсионер нашел тысячелетнее серебро викингов и получил за него 23 тысячи рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше