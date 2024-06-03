В Крыму предупредили о громких звуках

Губернатор Севастополя предупредил горожан о громких звуках

Около полудня в Крыму раздадутся громкие звуки. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Учения флота в районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт начнутся 3 июня до полудня. Будут производиться стрельбы из стрелкового оружия, уточнил глава Развожаев.

«В городе все спокойно», — подчеркнул он.

Украинские войска периодически атакуют Крым беспилотниками с воздуха и с моря, а также запускают по полуострову ракеты. Так, 19 мая в Севастополе несколько домов были повреждены при очередной атаке со стороны Украины. Мирные жители не пострадали.