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14:03, 3 июня 2024Мир

В США сообщили о провале попыток Украины привлечь Азию на свою сторону

WP: попытки Зеленского привлечь Азию на сторону Украины провалились

Фото: Fredrik Sandberg / Globallookpress.com

Попытки президента Украины Владимира Зеленского привлечь страны Азии на сторону Киева потерпели неудачу. О провале азиатской политики Украины сообщило издание The Washington Post (WP).

«По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось», — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что трудности украинского лидера с привлечением сторонников в Азии «не ограничиваются Китаем», о чем свидетельствует его визит в Сингапур для участия в крупном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

В материале приводятся слова профессора Национального университета Сингапура Раджи Мохана, заявившего в беседе с изданием, что неудача Зеленского связана с недоверием стран Азии к риторике Запада. По мнению эксперта, оно вызвано тем, что азиатские государства чувствуют разницу «между тем, что Запад говорит, и тем, что он делает».

Ранее китайское издание Global Times связало участие Зеленского в «Диалоге Шангри-Ла» с попыткой Запада втянуть в украинский кризис государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

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      Елизавета Мытарева
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