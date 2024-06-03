В США сообщили о провале попыток Украины привлечь Азию на свою сторону

WP: попытки Зеленского привлечь Азию на сторону Украины провалились

Попытки президента Украины Владимира Зеленского привлечь страны Азии на сторону Киева потерпели неудачу. О провале азиатской политики Украины сообщило издание The Washington Post (WP).

«По массе причин намерение Украины вызвать такое же эмоциональное и экзистенциональное беспокойство, которое она вызывает в большей части Запада, провалилось», — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что трудности украинского лидера с привлечением сторонников в Азии «не ограничиваются Китаем», о чем свидетельствует его визит в Сингапур для участия в крупном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

В материале приводятся слова профессора Национального университета Сингапура Раджи Мохана, заявившего в беседе с изданием, что неудача Зеленского связана с недоверием стран Азии к риторике Запада. По мнению эксперта, оно вызвано тем, что азиатские государства чувствуют разницу «между тем, что Запад говорит, и тем, что он делает».

Ранее китайское издание Global Times связало участие Зеленского в «Диалоге Шангри-Ла» с попыткой Запада втянуть в украинский кризис государства Азиатско-Тихоокеанского региона.