В США заявили о необходимости срочного контрнаступления ВСУ

FP: ВСУ нужно контрнаступление, чтобы выйти на переговоры на сильных позициях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в срочном контрнаступлении, чтобы выйти на переговоры с Россией на более сильных позициях, считают обозреватели американского журнала Foreign Policy (FP).

Киеву нужны информационные успехи, подкрепленные достижениями на поле боя, указывается в статье. Если украинские войска продолжат терпеть неудачи, западные государства уменьшат объем помощи Украине, поэтому демонстрация успехов необходима, утверждают авторы публикации.

При этом в материале уточняется, что у ВСУ не получится одолеть российские войска, и по этой причине Киеву в любом случае придется согласиться на переговоры. Чтобы усилить свою позицию, ВСУ должны добиться хотя бы локального успеха на фронте, заключили авторы статьи.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что российские войска активно приближаются к основным центрам материально-технического снабжения ВСУ. Как считает эксперт, для Киева ситуация выглядит «очень плохо».