Во Франции заявили о находящихся на Украине военных республики

VA: французские военные инструкторы уже находятся на Украине

Французские военные инструкторы уже находятся на Украине. Об этом сообщает Valeurs Actuelles (VA) со ссылкой на бывшего полковника ВМС Франции Пера де Йонга.

«Новое обучение [после возможного заявления президента Франции Эммануэля Макрона] будет более масштабным... и не только сосредоточенным на технике, но также и на военных маневрах», — сообщил экс-полковник.

По словам военного, самым ответственным моментом для Франции является «определение последовательности поставок оборудования в Украину». Он отметил, что все рассчитано на то, чтобы, как только техника пересечет польско-украинскую границу, она как можно меньше останавливалась до прибытия на фронт, чтобы не стать уязвимой для российских глубоких ударов.

Он подчеркнул, что ВСУ требуется постоянное присутствие французских инструкторов, которые сопровождают и тренируют украинских артиллеристов по пути, «иногда на обочине дороги».

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал остановить подготовку войны против России. Так политик отреагировал на новость об «обязательном европейском призыве».