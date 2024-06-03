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15:08, 3 июня 2024Из жизни

Женщина нашла таинственную пленку на старом фотоаппарате и проявила снимки

В Великобритания художница нашла пленку 70-летней давности и проявила снимки

Фото: PxHere

В Уэльсе, Великобритания, женщина нашла таинственную пленку в старой фотокамере, произведенной не меньше 70 лет назад. Об этом пишет BBC News.

49-летняя художница Сара Эванс купила подержанный пленочный фотоаппарат в благотворительном магазине. Первоначально она планировала использовать его исключительно в декоративных целях. «Мне не приходило в голову, что внутри может что-то быть», — призналась она. Однако в аппарате сохранилась пленка.

Эванс решила ее проявить и для этого обратилась за советом к пользователям сети. Оказалось, что фотоаппарат под названием Conway Camera был произведен компанией Standard Cameras, существовавшей в 1931-1955 годах. Большинство ответивших художнице были уверены, что пленка слишком старая и давно испортилась. Несмотря на это, Эванс решила не сдаваться и отправила ее в специализированную организацию.

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После обработки на пленке обнаружили четыре сохранившихся кадра. На одном из них запечатлены два маленьких мальчика в траве, на другом — женщина с ребенком на руках. Эванс предположила, что раньше камера принадлежала семье с юга Уэльса, члены которой сделали эти снимки в конце 1950-х годов.

Теперь художница надеется найти людей с фотографий. «Мне бы очень хотелось передать эти снимки им или кому-нибудь из их родственников. Так они смогут заглянуть в давно исчезнувшее время», — объясняет Эванс.

Ранее сообщалось, что в США режиссер случайно обнаружил на распродаже коробку с фильмом 1923 года, в котором снялась легендарная актриса Клара Боу. Картина давно считалась утерянной, но нашлась в отличном состоянии, что удивило экспертов.

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      Юлия Юткина
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