Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:40, 13 марта 2024Из жизни

Потерянный фильм 1923 года с легендарной актрисой случайно нашли на распродаже

Режиссер случайно нашел на распродаже немой фильм 1923 года с Кларой Боу
СюжетТорнадо в США:
Клара Боу

Клара Боу. Фото: Daily Herald Archive / NMeM / Globallookpress.com

В США режиссер случайно обнаружил на распродаже коробку с фильмом 1923 года, в котором снялась легендарная актриса Клара Боу. Об этом сообщает UPI.

Картину, которая считалась потерянной, нашел режиссер Гэри Хаггинс из Канзас-Сити. В конце 2023 года он узнал, что в Омахе, штат Небраска, закрылась некая дистрибьютерская компания, и ее имущество выставлено на продажу. Хаггинс отправился туда, так как хотел приобрести несколько фильмов из коллекции.

Однако на месте он обратил внимание на упакованную в целлофан стопку кинопленок, причем одна из них была явно старше других. Ему пришлось купить все пленки за 20 долларов, потому что они продавались только комплектом. В той самой коробке оказалась катушка с короткометражной комедией The Pill Pounder («Ступка и пестик») 1923 года. Главные роли в картине исполнили звезды немого кино Чарльз Мюррей и Клара Боу.

Материалы по теме:
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021

Картину снял режиссер Грегори Ла Кава, который прославился своими комедиями уже в 1930-х. Особенно исследователей заинтересовало открытие давно потерянного фильма с участием Клары Боу. Актриса была одной из самых ярких звезд Голливуда 1920-х годов и считалась первым секс-символом США. «Ступка и пестик» сейчас считается самой ранней сохранившейся картиной с участием Боу. На момент съемок ей было 17 лет. Хаггинс заявил, что это было лучшее вложение 20 долларов в его жизни.

Эксперты отдельно отметили, что фильм находится в отличном состоянии, что большая редкость для старых пленок. До 1940-х годов кинопленку изготавливали из нитроцеллюлозы — очень горючего вещества. Такая пленка портилась с годами, а многие фильмы сгорели во время пожаров в хранилищах. Сейчас считается, что сохранилось не более 20 процентов фильмов, снятых 1900-1930-х.

Снова показать «Ступку и пестик» планируют на традиционном Фестивале немого кино в Сан-Франциско в апреле.

Ранее в США женщине вернули свадебную фотографию ее бабушки и дедушки, которую унес торнадо 16 лет назад. Разрушительный ураган, при котором скорость ветра достигала 330 километров в час, пронесся по штату Айова в 2008 году.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      Необычного кабана заметили в российском лесу

      В России нашли редчайшие растения

      Российский глубоководный аппарат АС-36 совершил погружение

      Молдавским политикам пригрозили ответственностью за визиты в Россию

      Женщину на несколько дней заперли в грузовом контейнере

      Слабые продажи «Москвичей» в России объяснили

      Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

      Главком ВСУ назвал основные направления атак ВС России

      Российскому актеру проломили череп во время дорожного конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше