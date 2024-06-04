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18:15, 4 июня 2024Ценности

40-летняя российская актриса в прозрачном платье искупалась в бассейне

40-летняя актриса Наталья Рудова в прозрачном платье искупалась в бассейне

Кадр: @rudovanata

Известная российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя звезда сериала «Жизнь по вызову» предстала перед камерой в белом мини-платье с рюшами и глубоким V-образным декольте во время купания в бассейне. Так, знаменитость намочила в воде одежду, которая подчеркнула ее фигуру в бикини.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Очень приятно смотреть на такую красивую женщину», «Роскошная львица», «Просто секси», — сделали комплименты артистке пользователи сети.

Ранее в июне российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фигуру в бикини на фото.

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      Карина Черных
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