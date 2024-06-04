Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:56, 4 июня 2024Мир

Австрия выступила за лишение Венгрии права голоса в ЕС

МИД Австрии поддержал идею Бельгии лишить Венгрию права голоса в ЕС

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Официальные представители Австрии поддерживают идею властей Бельгии о лишении Венгрии права голоса в рамках ЕС за отказ в оказании Киеву военной и финансовой помощи. Об этом Politico сообщил представитель австрийского МИД.

«Мы ожидаем, что все 27 членов ЕС будут полностью придерживаться принципов, на которых основан Евросоюз... Это особенно верно для будущего председательства в ЕС. Учитывая это, мы поддерживаем строгое дальнейшее соблюдение процедуры по седьмой статье применительно к Венгрии», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Венгрию необходимо лишить права голоса в Европейском союзе из-за разногласий с Будапештом, особенно в контексте скорого начала председательства страны в сообществе. Лябиб добавила, что данный шаг предрешит судьбу ЕС, так как покажет его эффективность перед внутренними вызовами. По ее словам, если Венгрию не лишить права голоса и вето, придется реформировать механизм санкций в отношении стран, несогласных с политикой Брюсселя.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВВС США запустили МБР Minuteman III

      В Бразилии нашли способ адаптироваться к изменениям климата

      Прокурор сообщила о возможном обжаловании приговора бывшему полковнику ФСБ

      CША запретили Украине наносить удары по России из-за чрезмерного страха

      Россиянам перечислили способы побороть метеозависимость

      Направлявшиеся в Египет россияне застряли в аэропорту без еды и воды

      У России появится еще один конкурент на газовом рынке Европы

      Иностранного легионера ВСУ из армии США Лэнга выдворили с Украины

      ВКС России откажутся от «Антеев»

      Минюст передал ФСБ результаты проверки певца Шевчука после его выступления в ОАЭ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше