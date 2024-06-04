Байден пришел на интервью с текстом речи Путина

Байден принес на интервью текст обращения Путина и призвал с ним ознакомиться

Президент США Джо Байден пришел на интервью с журналом Time с текстом обращения президента России Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом говорится в тексте интервью.

«Вот, кстати, если вы не читали, то стоит (достает копию речи Путина от 21 февраля 2022 года — примечание издания). Это обращение к российскому народу по проблеме Донбасса 21 февраля», — заявил Байден, показав принесенный с собой документ.

Байден призвал ознакомиться с речью российского лидера, так как в ней, по его мнению, прослеживается стремление Путина к «восстановлению Советского Союза».

Американский лидер заявил, что Путин «хотел вернуться в те дни, когда существовало НАТО и была другая организация, к которой принадлежала Польша и все остальные», подразумевая Организацию Варшавского договора.

В ходе этого же интервью Байден отказался считать свой возраст помехой для переизбрания и управления страной на протяжении еще одного президентского срока.