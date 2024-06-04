Бывшая британская «дочка» Сбера заявила о рисках утраты 105 миллионов долларов

TFA: Сбербанк может получить доступ к активам Sberbank CIB UK на $105 млн

Бывшая дочерняя компания российского Сбербанка в Великобритании — Sberbank CIB UK — в обозримом будущем может потерять контроль над своими активами на общую сумму в 105 миллионов долларов. Эти денежные средства могут отойти экс-материнской организации, сообщает РБК со ссылкой на отчет новой управляющей компании Teneo Financial Advisory (TFA).

Контроль над своей британской «дочкой» Сбербанк утратил весной 2022 года в результате введенных санкций. О прекращении работы офиса Sberbank CIB (UK) Limited в Лондоне стало известно в начале апреля того же года. Подобное решение в пресс-службе банка тогда объяснили переоценкой экономического потенциала своего присутствия в Великобритании.

Как считают в TFА, у российской компании остаются возможности для получения вышеуказанной суммы, которая хранится на различных корреспондентских счетах в самом Сбербанке, а также в Национальном российском депозитарии (НРД).

Подобное станет возможным, если Сбер выиграет спор в российском арбитраже. Соответствующая процедура была инициирована в марте 2024 года. В то же время в Сбербанке не стали комментировать информацию от новой управляющей компании своей бывшей «дочки».