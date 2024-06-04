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19:49, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик рассказал об отношении к нему коллег-иностранцев

Комик Чужой заявил, что коллеги из-за рубежа относятся к нему без неприязни

Фото: @fe_city_boy

Комик Денис Чужой, уехавший из России, заявил, что зарубежные коллеги нормально относятся к тому факту, что он русский. Интервью юмориста журналистке Катерине Гордеевой (включена Минюстом в реестр иноагентов) доступно на YouTube.

На вопрос о том, как коллеги-иностранцы реагируют, узнав, что Чужой приехал из России, он ответил, что «ничего особенного нет». «Нет неприязни вообще никакой, но и какого-то суперинтереса тоже нет», — рассказал он.

Юморист также отметил, что за рубежом у него не возникает проблем в общении с украинскими комиками.

Ранее Чужой высказался о жизни в эмиграции. Он заявил, что переезд в другую страну позволяет «переизобрести» себя и дает шанс придумать себе новую жизнь.

Юморист в июне 2022 года рассказал, что уже два месяца живет в Турции. Он уточнил, что покинул Россию из-за спецоперации на Украине. Кроме того, по словам Чужого, на решение о переезде повлияли угрозы, которые, как утверждает комик, он получал из-за своих высказываний на тему конфликта.

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      Маргарита Щигарева
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